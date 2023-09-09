Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı Sinop'ta kampa girdi

Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı, İngiltere'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde Sinop'ta kamp yapmaya başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu 2023 Faaliyet Programı'nda yer alan Formula Kite Olimpik Kampı Sinop'ta gerçekleştiriliyor.

Sinop'un Akliman mevkiinde bir hafta süreyle kamp yapacak olan Ay-yıldızlı takım, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını burada sürdürecek.

TYF Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takım Antrenörü Blazej Ozog, kampa 5 milli sporcu katıldığını söyledi.