Formüller borç artışına yetmedi

Aileleriyle birlikte on milyonlarca yurttaşın beklediği asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu masası kurulmadan tartışmaya açıldı.

Ekonomi yönetimi, beklenen enflasyon tahminlerine göre zam baskısı yaratıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise Aralık ayı başında bir araya gelerek 2025 yılı için geçerli olacak net asgari ücreti belirlemek üzere pazarlık masasına oturacak. Net 17 bin 2 TL olan asgari ücrette yapılacak artış oranı için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri dikkate alındığında yılsonu gerçekleşen enflasyon ve 2025 hedef enflasyonu arasında "ara formül" uygulanabileceği iddia ediliyor.

Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 tahmini ise yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Ekonomi yönetiminin bu tahminler aralığında bir zamma imza atması bekleniyor. Yüzde 30 oranında bir zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 102 TL olacak. Bu koşullarda asgari ücret zammına ilişkin konuşulan oranlar, yurttaşın borçlarındaki artışın çok altında kalıyor.

Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yılbaşından bu yana yüzde 120 oranında, 54 milyar liralık artış yaşandı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 35 oranında, 959 milyar lira tutarında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 404 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 555 milyar lira artış kaydetti. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 216, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 71 oranında artış oldu.

Faiz oranlarının yüksekliği ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan yurttaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Yurttaşlar giderek yeni bir borç krizine giriyor. Ücretli çalışanların yarısı, asgari ücret ve civarında ücretlere çalışırken ekonomi yönetiminin zam olarak masada tuttuğu rakamlar ise borçlardaki artış oranının yanında çok geride kalıyor.