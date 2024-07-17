Fortescue, 700 çalışanını işten çıkaracak

Avustralyalı maden ve temiz enerji şirketi Fortescue, 700 çalışanını işten çıkaracak. Şirket, işten çıkarma sürecinin temmuz sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Avustralyalı maden ve temiz enerji şirketi Fortescue, şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında küresel operasyonlarından 700 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Fortescue'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Metals ve Energy iştiraklerini "One Fortescue" olarak birleştirecek şirketin, böylece yapısını sadeleştireceği, tekrarları ortadan kaldıracağı ve maliyet verimliliğini sağlayacağı savunuldu.

Şirketin, küresel operasyonlarından yaklaşık 700 kişiyi işten çıkaracağı ifade edilen duyuruda, bu sürecin temmuz sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.