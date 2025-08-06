Fortuna Düsseldorf, Gazze karşıtı paylaşımları nedeniyle İsrailli futbolcuyu transfer etmekten vazgeçti

Bundesliga 2 temsilcisi Fortuna Düsseldorf İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etme kararından vazgeçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi kararı hakkında, "Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu" ifadelerini kullandı.

İsrailli milli oyuncu Shon Weissman'ın, dün (5 Ağustos Salı) İspanya temsilcisi Granada'dan Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına transfer olması bekleniyordu.