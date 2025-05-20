Fosfatspor’un 2. Lig hayali seneye kaldı

Nesine 3. Lig’de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor’un 2. Lig hayali seneye kaldı.

Nesine 3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Fosfatspor elendi ve 2. Lig hayali seneye kaldı.

Fosfatspor, 2. Lig yolunda play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile eşleşti. İlk maçta sahasında rakibi Balıkesirspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan mavi-beyazlı ekip, elendi.

Balıkesirspor ise play-off’ta finale yükselerek Muşspor’un rakibi oldu.