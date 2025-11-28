Fosil yakıt devleri Diyarbakır’ı kuşattı: Her aşaması yok ediyor!

Ebru ÇELİK

Hidrolik kırma (fracking) yöntemi, ABD başta olmak üzere birçok ülkede yasaklanmasına rağmen Diyarbakır’da hızla artıyor. Kaya gazı ve sıkışmış petrol rezervlerine ulaşmayı amaçlayan bu yöntem, uzmanlar tarafından “ekolojik yıkımın en agresif biçimi” olarak tanımlanıyor.

Sadece 2023’ten bu yana petrol ve kaya gazı çıkartma projeleri için toplamda 121 bin 522 hektarlık alan için ÇED gerekli değildir kararı alındı ya da ÇED süreci başlatıldı. Aynı dönemde 76 projeye ÇED muafiyeti verildi.

En yoğun faaliyet 16 projeyle Sur ilçesinde yürütülüyor. Bismil’de 12, Çınar’da 10, Silvan’da 7, Ergani’de 6 proje aktif. Projeleri TPAO, Çalık Holding ve kendi ülkesinde yasaklı olmasına rağmen Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li TransAtlantic yürütüyor. Son olarak Shell de Çalık’la ortaklığa girerek projelerin yüzde 30’unu aldı.

BARAJLAR MADEN İÇİN

Hidrolik kırmanın yerin derinliklerinde kayaçları kırma ve içerisindeki gazı ve petrolü çıkarma işlemi olduğunu hatırlatan Polen Ekoloji Kolektifi’nden Umut Şener, hidrolik kırmanın suya bağımlılığına dikkat çekti. Şener, “Bir kuyu için 10 ila 30 milyon litre tatlı su harcanıyor. Bu nedenle barajlar, fracking için altyapı haline getiriliyor; devlet suyu tutuyor, şirketlere veriyor” dedi. Diyarbakır’ın baraj, su altyapıları, petrol-gaz çıkma faaliyetleri ve metal madenciliğinin kuşatması altında olduğunu belirten Şener, “Bu tablo, Dicle Havzası ve Hevsel Bahçeleri için geri dönüşü olmayan bir tehdit anlamına geliyor” dedi.

Dicle’nin hem kirlilik hem de hukuki belirsizlik nedeniyle alarm verdiğini belirten Diyarbakır Barosu’ndan Avukat Ahmet İnan, Nehrin Bismil–Hevsel arasındaki 100 kilometrelik kısmı resmen nehir statüsünde olmadığını hatırlattı. İnan, “Bu nedenle bölge kum ocakları, fabrikalar ve tarım kimyasallarıyla kuşatılmış durumda. Su, gözle görülür şekilde köpüklü ve kirli; bazı noktalarda kuruyarak toprağa dönüştü. Baro, Dicle’nin nehir statüsüne alınması için başvuru yaptı ancak idare yasal sürede yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.

SÖMÜRGE POLİTİKASI

“Bu yatırımlar, Türkiye’nin enerjisi değil; şirketlerin sömürge politikasıdır” diyen Polen Ekoloji Kolektifi’nden Derya Sever, Diyarbakır’da ekosistemi tehdit eden hidrolik kırmanın doğurduğu riskleri şöyle özetliyor:

• Aşırı su tüketimi ve 600’den fazla toksik kimyasal nedeniyle yeraltı suları zehirleniyor.

• Tarım alanları tahrip ediliyor, gıdaya erişim tehlikeye giriyor.

• Bölge halkı kamulaştırma ve ruhsat genişletme politikalarıyla mülksüzleştiriliyor.

• Kimyasallar işçiler ve yerel halk için ciddi sağlık riski yaratıyor.

• Ekosistem bozuluyor, biyoçeşitlilik geri dönülmez biçimde yok oluyor.

∗∗∗

SAHALAR ARTIYOR

Hidrolik kırma yöntemi Diyarbakır, Siirt, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a kaya gazı ve petrol gazı / petrol projeleri olarak öne çıkıyor. En fazla Diyarbakır'da yaygınlaştırılıyor. Öne çıkan sahalar ise şöyle; Diyarbakır Mermer-1 sahası: Yerin 3 bin 500 metre altında sondaj çalışmalarıyla başlamış bir öncü saha olarak tanımlanıyor. 2023’ten günümüze araştırılan ÇED gerekli değil ya da ÇED süreci başlayan projeler:

• İyicek - 1RS Kuyusu: Sur İlçesi, Ağaçlıdere Mahallesi: 15 bin 214 hektar

• Akçay 1 - Silvan İlçesi, Kumluk Mahallesi - Ruhsat Alanı: 7 bin 221 hektar

• Sur İlçesi Yenievler Mahallesi - Ruhsat Alanı: 15 bin 240 hektar

• Sur İlçesi, Mermer Mahallesi - Ruhsat Alanı: 15 bin 231 hektar

• Bismil İlçesi Işıklar Köyü Mevkii - Ruhsat Alanı: 4 bin 380 hektar

• Sur İlçesi Yenievler - Ruhsat Alanı: 11 bin 861 hektar