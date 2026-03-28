Fosilde ısrar, emisyonda rekor

İlayda SORKU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, AKP iktidarının iklim politikasındaki yönünü bir kez daha gösterdi. Yıllık sera gazı emisyonu verileri, ülkenin iklim krizi karşısında emisyon azaltımından uzaklaştığını, fosil yakıt merkezli politikaların sürdüğünü ortaya koydu.

2024’te sera gazı emisyonu yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit eşdeğerine çıktı. Böylece emisyonlar hem toplamda hem kişi başına ölçekte tarihi zirveye ulaştı. Verilere göre kişi başı emisyon 1990’da 4,2 ton iken 2024’te 6,8 tona yükseldi. Toplam emisyonlar ise 1990’a kıyasla yüzde 155 artarak 228,9 milyon tondan 584,5 milyon tona çıktı.

Artışın ana kaynağı enerji sektörü oldu. 1990’da 143,7 milyon ton olan enerji kaynaklı emisyonlar 2024’te 419,9 milyon tona ulaştı. Ulaştırma emisyonları da aynı dönemde yaklaşık dört kat artarak 100,8 milyon tona çıktı. Sanayi kaynaklı emisyonlar 75,7 milyon tona yükselirken, tarım ve atık sektörlerinde de artış sürdü. 2021’deki zirvenin ardından iki yıl sınırlı düşüş gösteren emisyonlar, 2024’te yeniden yükselerek en yüksek seviyeye çıkarak Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı büyüme modelini sürdürdüğünü ortaya koydu.

KÖMÜRLE VEDALAŞILMALI

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, “Yıl sonunda Antalya’da BM İklim Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye’nin seragazı emisyonları tarihi zirvesine ulaşması endişe verici” dedi.

Hem toplam emisyonlarda hem de kişi başına düşen emisyonlarda yüzde 5’in üzerinde bir artış meydana geldiğine dikkat çeken Gürbüz, “Bu artış hızı ve gidişat çok kısa sürede bizi eleştirdiğimiz gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye getirecek hatta bazılarıyla getirdi bile. Bu da mazeretlerimizin tükenmesi anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Gürbüz, çözümün fosil yakıtlardan vazgeçmekte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye bir an önce başta kömürlü termik santrallar olmak üzere, fosil yakıtlardan vazgeçme planlarını gösteren yol haritasını açıklamalı. COP 31’e kömürle vedalaşmadan gitmemeli. Petrol, kömür ve gazla vedalaşmak iklimi, toprağı, havayı ve suyu koruyacağı gibi ithal enerji faturasını da azaltarak ekonomiye de katkı sağlayacak.”