Fotoğraf/Film Haftası yeni etkinliklerle devam ediyor

Birgül BİRBEN

Zonguldak Sergi Odası'nın geçen ay başlattığı Fotoğraf/Film Haftası'nın Aralık ayı programı belli oldu. 9 Aralık'ta Babamın Kanatları filmiyle başlayacak etkinlikler 11 Aralık'ta üç gösteriyle sürecek: Nevzat Çakır 'Sokağın Adı Fotoğraf', Ressam Orhan Taylan ise, 'Atölyesinde Orhan Taylan' belgeseli ile anılacak. Günün son belgeseli ise Gustav Klimt (Hazla Çizilen Kadınlar).

15 Aralık'ta da İ.Kerem Öztürk'ün video ve fotoğraflarından oluşan Srebrenitsa-Marş Mira 2016 (Barış Yürüyüşü) gösterisi gerçekleşecek. 16 Aralık'ta Baskı (One Hour Photo), 19 Aralık'ta Press haftanın son filmleri olacak. 18 Aralık'ta ise Alaaddin Kara, Tankut Öktem'in eseri olan Zonguldak Madenci Anıtını konu alan anlatımı için Sergi Odası'na konuk olacak. Ahmet Tokyay, Alaaddin Kara ve İbrahim Akyürek'in 'Karaelmas Maden İşçileri' başlıklı fotoğraf sergisi ise 19 Aralık'a kadar Kilimli Halkevinde izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Haftanın ikinci sergisi olan İ.Kerem Öztürk'ün Srebrenitsa-Marş Mira 2016 (Barış Yürüyüşü) ise 9-19 Aralık arasında Sergi Odası salonunda yer alacak.