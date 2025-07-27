Fotoğrafçı, gazeteci ve arşivci Alper Fidaner yaşamını yitirdi

Fotoğrafçı, gazeteci, DJ, arşivci ve koleksiyoner kimlikleriyle tanınan Alper Fidaner, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Yıllardır yaşadığı ve hafızasına ortak olduğu Ankara’da bugün hayatını kaybeden Fidaner, Evrensel'in yanı sıra Güneş ve Siyah Beyaz gibi gazetelerde foto muhabirliği yaptı; Reuters, Aktüel gibi yayınlarla çalıştı. 1965’te Bursa’da doğan Fidaner, 1983’te tanıştığı fotoğrafla yoksulluğu, aşkı, kaybı, sokağı ve müziği belgeledi. Yönetim Kurulunda da yer aldığı Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğinde (AFSAD) uzun yıllar fotoğraf eğitmenliği yaptı.

Fotoğraf Dergisi yayın kurulunda çalıştı. Uluslararası fotoğraf yarışmalarında defalarca ödül aldı ve defalarca sergi açtı. Aşk acılarını anlatan “Akrep Burcu Günleri” ile Orhan Pamuk'un kitaplarındaki İstanbul atmosferini görsel bir anlatıma dönüştürme niyeti taşıyan “İstanbul: Karamelek”in de bulunduğu on küsur saydam gösterisi hazırladı.

Ardında sadece görsel bir hafıza değil, sesli bir aşiv de bıraktı. Radyo Arkadaş’ta Murat Meriç’le hazırladığı “Çıtır Çıtır” programı, Türkiye popüler müziğinin 45’likler çağını bugüne taşıdı. Aynı konuda "Kırıkbeşlik" adında bir belgesel hazırladı. Barlarda DJ setleriyle sahneye çıkıp geçmişe kapı araladı.

Akciğer kanseriyle mücadele ederek geçirdiği son yıllarında da üretmeyi bırakmadı. 2023-2025 arasında dostları Ankara’da onun için dayanışma geceleri düzenledi, yönetmenliğini Ahmet Sabuncu'nun üstlendiği Fidaner'i anlatan belgesel gösterimleri yaptı.