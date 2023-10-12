Fotoğrafın büyük ustası Manuel Çıtak uğurlandı

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Manuel Çıtak, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Vedasıyla yasa boğan Çıtak için Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Çıtak, geçen pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşındayken yaşama veda etmişti.

Malatya’da 1962 yılında dünyaya gelen Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul’daki Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamlamıştı. Üniversite eğitimi döneminde çıktığı Türkiye seyahatleri sırasında fotoğraf çekimlerine başlayan Çıtak, ağırlıklı olarak insan ve portre çalışmıştı. Çıtak’ın ilk kişisel sergisi “islomania” 12 Mayıs 2022’de sanatseverlerle buluşmuştu.

Basın kuruluşlarından bağımsız şekilde fotoröportajlar yapan Çıtak’ın eserleri, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda yayımlanmıştı.