"Fotoğraflarını kaldıralım" denilmişti: Akşener’den İYİ Parti’ye sert dilekçe!

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener, parti yönetimine yazdığı dilekçede Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'a da gönderme yaparak fotoğraflarının genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilatlarındaki makamlardan indirilmesini talep etti.

İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, parti genel başkanlığına gönderdiği yazıda fotoğraflarının genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilatlarındaki makamlardan indirilmesini talep etti.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray'da görüşmesinin ardından hiçbir açıklama yapmaması üzerine fotoğraflarının parti yönetimindeki makamlardan kaldırılmasını istemişti.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı belgeye göre Akşener, kaleme aldığı dilekçede İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un bu talebine de gönderme yaptı.

Rıdvan Uz'dan bahsederken sonuna tırnak için "beyefendi" yazan Akşener, Uz'un, “Genel merkezden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım” talebinin yanı sıra il ve ilçe teşkilatlarındaki fotoğraflarının da kaldırılması istedi.

Akşener, bugün gönderdiği dilekçenin imza kısmında 'İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi' ve 'Eski İçişleri Bakanı' sıfatlarını kullandı.