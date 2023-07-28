Fotoğraflarla Akbelen direnişi: Kıyıma karşı mücadele bitmez!

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı'nda Limak'ın maden genişletmek amacıyla gerçekleştirmek istediği ağaç kesimine karşı direnmeye devam ediyor. Sık sık jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan yurttaşlar, tüm engellemelere rağmen orman katliamını durdurmak için mücadele ediyor.

Fotoğraflar: Asena TUNCA - BirGün

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş devam ediyor.

Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen faaliyetlerini sürdüren santralın ortağı Limak, AKP iktidarının desteğiyle ormandaki kıyımı sürdürürken gözaltına alınan, darp edilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz bırakılan İkizköylüler ve yaşam savunucuları mücadelelerinden vazgeçmiyor.

Fotoğraf: BirGün

Bölgedeki yurttaşlara destek için Bodrum'dan Akbelen Ormanı'na gitmek isteyenler engelleniyor.

BirGün

Bölgeye girişite uygulanan kimlik kontrolü ile alana girişler engellenmek istenirken alana ulaşabilenler ise direniş alanını terk etmiyor.

BirGün

BirGün

İşte 24 Temmuz'dan bu yana devam eden kıyım ve İkizköylülerin direnişinden bazı kareler:

BirGün

BirGün

BirGün

BirGün

BirGün

BirGün

BirGün