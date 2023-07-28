Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fotoğraflarla Akbelen direnişi: Kıyıma karşı mücadele bitmez!

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı'nda Limak'ın maden genişletmek amacıyla gerçekleştirmek istediği ağaç kesimine karşı direnmeye devam ediyor. Sık sık jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan yurttaşlar, tüm engellemelere rağmen orman katliamını durdurmak için mücadele ediyor.

Çevre
  • 28.07.2023 16:35
  • Giriş: 28.07.2023 16:35
  • Güncelleme: 28.07.2023 17:10
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Fotoğraflarla Akbelen direnişi: Kıyıma karşı mücadele bitmez!
Fotoğraf: BirGün

Fotoğraflar: Asena TUNCA - BirGün

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş devam ediyor. 

Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen faaliyetlerini sürdüren santralın ortağı Limak, AKP iktidarının desteğiyle ormandaki kıyımı sürdürürken gözaltına alınan, darp edilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz bırakılan İkizköylüler ve yaşam savunucuları mücadelelerinden vazgeçmiyor.

Fotoğraf: BirGün

Bölgedeki yurttaşlara destek için Bodrum'dan Akbelen Ormanı'na gitmek isteyenler engelleniyor. 

BirGün

Bölgeye girişite uygulanan kimlik kontrolü ile alana girişler engellenmek istenirken alana ulaşabilenler ise direniş alanını terk etmiyor.

BirGün
BirGün

İşte 24 Temmuz'dan bu yana devam eden kıyım ve İkizköylülerin direnişinden bazı kareler:

BirGün
BirGün
BirGün
BirGün
BirGün
BirGün
BirGün
BirGün
Akbelen’i yok eden holding sahipleri!
Kılıçdaroğlu Akbelende maden sahasına girdi, jandarma yurttaşlara müdahale etti!
Akbeleni yok eden Limak Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı çevreci çıktı!
BirGün'e Abone Ol