Fotoğraflarla Alevi-Bektaşi inancı

İrem İLYAS

Yönetmen Rıza Oylum’un ‘Yaşayan Alevilik-Bektaşilik’ başlıklı fotoğraf sergisi, İstanbul Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 5 Nisan’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

İran, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’ta çekilen fotoğraflardan oluşan sergi; cem ritüellerinden semahlara, lokma dağıtımlarından kutsal mekânlara uzanan geniş bir yelpazede Alevi-Bektaşi yaşamını görünür kılıyor. Sergi, Alevi-Bektaşi inancının bugün nasıl yaşatıldığını, ritüellerin ve gündelik pratiklerin nasıl sürdürüldüğünü belgeleyen bir yaklaşım sunuyor.

Sergide yer alan fotoğraflar; Kırklareli Topçular köyündeki Topçu Baba Türbesi’nden Antalya’daki Abdal Musa Türbesi’ne, Nevşehir Hacı Bektaş Velî Dergâhı’ndan Hatay Samandağ’daki Hz. Hızır Türbesi’ne; Balkanlar’daki tekkelerden İran’daki Ehli-Hak topluluklarının köylerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.