Fotoğraflarla dünyada 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için yürüyüş düzenlendi.

Atina'nın merkezinde Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla toplanan işçi, memur, emekli ve öğrenciler, parlamento binasına doğru yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı ise Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde benzer eylemler düzenlendi.

İTALYA

İtalya’nın Milano kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında işçiler ve çeşitli sendikalara üye gruplar bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe, CISL (İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Sekreteri Giovanni Abimelech, Alessia Cappello ve Milano İşçi Odası Genel Sekreteri Luca Stanzione da katıldı.

BANGLADEŞ

Bangladeş’in başkenti Dakka’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında işçiler ve çeşitli sendikalara üye gruplar yürüyüş düzenledi.