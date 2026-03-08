Fotoğraflarla: İran'daki petrol deposundan dumanlar yükselmeye devam ediyor

ABD-İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı. Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü. Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

HALKA UYARI

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar fotoğraflara şöyle yansıdı: