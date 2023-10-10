Fotoğraflarla İsrail'in Gazze'ye saldırıları: Çok sayıda mahalle enkaza çevrildi

İsrail'in yoğun bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölgeyi ateş altına alıyor.

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi.

"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü.

Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.