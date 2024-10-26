Fotoğraflarla kar günleri nostaljisi

Oktay EVSEN

Dostlar Fotoğraf Grubu'nun 'Eskiden Kar Yağardı' adlı kitap lansmanı ve karma fotoğraf sergisinin açılışı 2 Kasım Cumartesi günü saat 15:00’te İstanbul Sanayi Odası, Beyoğlu Odakule binasında gerçekleşecek Küresel ısınmayla birlikte sık sık "beklenen kar yağışı neden gelmiyor?" sorusu duyuluyor. Kar yağışı azalıyor, çoğu kente yağmıyor.

Dostlar Fotoğraf Grubu konuya dikkat çekmek ve görsellerle geleceğe belge bırakmak adına 130 fotoğrafçının deklanşöründen 'Eskiden Kar Yağardı' adlı bir kitap oluşturdu. Arkeoloji ve Sanat Yayınları’ndan çıkan kitabın yanı sıra oluşturulan karma sergi de aynı amacı taşıyor.