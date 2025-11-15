Fotoğraflarla Karaelmas madencileri
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Zonguldak'ta 20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında Ahmet Tokyay, Alaaddin Kara ve İbrahim Akyürek'in maden işçilerinin çalışma şartlarını ve emek mücadelesini konu alan fotoğraf sergisi açılıyor.
'Karaelmas Maden İşçileri' başlıklı sergi 17-23 Kasım tarihleri arasında Belediye Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak.
Sergide maden işçilerinin üretim koşullarından büyük madenci grevi ve yürüyüşüne; kent sakinlerinin kömür atıklarını topladığı Balkayası'ndan kentin arka yüzünü oluşturan ocaklara uzanan elli fotoğrafta yer alıyor.