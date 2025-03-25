Fotoğraflarla Newroz Diyarbakır’da açıldı

Kültür Sanat Servisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (DİFAK) destek verdiği Newroz Fotoğraf Sergisi, Çand Amed Kültür Merkezi Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan ‘Fotoğraflarla Newroz’ sergisinde İran, Irak, Suriye gibi bölgelerde geçmiş yıllardaki Newroz kutlamalarından kareler yer alıyor. Sergi, 20 Nisan tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilir.