Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fotomuhabir Özatay’ı kaybettik

Güncel
  • 20.08.2025 05:00
  • Giriş: 20.08.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.08.2025 05:00
Fotomuhabir Özatay’ı kaybettik
Garbis Özatay

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, foto muhabiri 79 yaşındaki Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde hayatını kaybetti. Özatay’ın cenazesi, 22 Ağustos Cuma günü 13.00’de İstanbul Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nden kaldırılacak.

TGC tarafından Özatay için yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi: “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden önceki yönetim kurulu üyelerimizden  Garbis Özatay’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onu hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

BirGün'e Abone Ol