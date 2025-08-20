Fotomuhabir Özatay’ı kaybettik

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, foto muhabiri 79 yaşındaki Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde hayatını kaybetti. Özatay’ın cenazesi, 22 Ağustos Cuma günü 13.00’de İstanbul Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nden kaldırılacak.

TGC tarafından Özatay için yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi: “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden önceki yönetim kurulu üyelerimizden Garbis Özatay’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onu hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”