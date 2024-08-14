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Four Four Two 'en iyi 50 genç futbolcuyu' listeledi: Arda 2'nci sırada

Four Four Two dergisi, dünyanın en heyecan verici 50 genç futbolcusunu sıraladı. Çok sayıda genç yıldızı geride bırakan milli futbolcu Arda Güler, ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı.

Spor
  • 14.08.2024 13:33
  • Giriş: 14.08.2024 13:33
  • Güncelleme: 14.08.2024 13:48
Kaynak: Haber Merkezi
Four Four Two 'en iyi 50 genç futbolcuyu' listeledi: Arda 2'nci sırada
Fotoğraf: DepoPhotos

İngiltere merkezli dünyaca ünlü futbol dergisi Four Four Two, 'Dünyanın en heyecan verici 50 genç futbolcusunu' listeledi.

Real Madrid'in ve A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, listede ikinci sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı. Yamal, EURO 2024'te de 'en iyi genç futbolcu' seçilmişti.

Listenin ilk 20 sırasında şu isimler yer aldı:

1. Lamine Yamal - Barcelona

2. Arda Güler - Real Madrid

3. Warren Zaire-Emery - PSG

4. Endrick - Real Madrid

5. Franco Mastantuono - River Plate

6. Kobbie Mainoo - Manchester United

7. Joao Neves - PSG

8. Desire Doue - Rennes

9. Leny Yoro - Manchester United

10. Estevao Willian - Palmeiras

11. Marc Bernal - Barcelona

12. Ethan Nwaneri - Arsenal

13. Gabriel Moscardo - PSG

14. Pau Cubarsi - Barcelona

15. Evan Ferguson - Brighton & Hove Albion

16. Claudio Echeverri - River Plate

17. Kendry Paez - Independiente del Valle

18. Jorrel Hato - Ajax

19. Patrick Dorgu - Lecce

20. Lewis Hall - Newcastle United

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