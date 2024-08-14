Four Four Two 'en iyi 50 genç futbolcuyu' listeledi: Arda 2'nci sırada
Four Four Two dergisi, dünyanın en heyecan verici 50 genç futbolcusunu sıraladı. Çok sayıda genç yıldızı geride bırakan milli futbolcu Arda Güler, ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı.
İngiltere merkezli dünyaca ünlü futbol dergisi Four Four Two, 'Dünyanın en heyecan verici 50 genç futbolcusunu' listeledi.
Real Madrid'in ve A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, listede ikinci sırada yer aldı.
Listenin zirvesinde ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı. Yamal, EURO 2024'te de 'en iyi genç futbolcu' seçilmişti.
Listenin ilk 20 sırasında şu isimler yer aldı:
1. Lamine Yamal - Barcelona
2. Arda Güler - Real Madrid
3. Warren Zaire-Emery - PSG
4. Endrick - Real Madrid
5. Franco Mastantuono - River Plate
6. Kobbie Mainoo - Manchester United
7. Joao Neves - PSG
8. Desire Doue - Rennes
9. Leny Yoro - Manchester United
10. Estevao Willian - Palmeiras
11. Marc Bernal - Barcelona
12. Ethan Nwaneri - Arsenal
13. Gabriel Moscardo - PSG
14. Pau Cubarsi - Barcelona
15. Evan Ferguson - Brighton & Hove Albion
16. Claudio Echeverri - River Plate
17. Kendry Paez - Independiente del Valle
18. Jorrel Hato - Ajax
19. Patrick Dorgu - Lecce
20. Lewis Hall - Newcastle United