Four Four Two 'en iyi 50 genç futbolcuyu' listeledi: Arda 2'nci sırada

İngiltere merkezli dünyaca ünlü futbol dergisi Four Four Two, 'Dünyanın en heyecan verici 50 genç futbolcusunu' listeledi.

Real Madrid'in ve A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, listede ikinci sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı. Yamal, EURO 2024'te de 'en iyi genç futbolcu' seçilmişti.

Listenin ilk 20 sırasında şu isimler yer aldı: