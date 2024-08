Four Four Two 'en iyi 50 genç futbolcuyu' listeledi: Arda 2'nci sırada

Four Four Two dergisi, dünyanın en heyecan verici 50 genç futbolcusunu sıraladı. Çok sayıda genç yıldızı geride bırakan milli futbolcu Arda Güler, ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı.

Spor 14.08.2024 13:33 Giriş: 14.08.2024 13:33

Güncelleme: 14.08.2024 13:48 Kaynak: Haber Merkezi

Fotoğraf: DepoPhotos