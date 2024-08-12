Foyalarını BirGün ortaya çıkarmıştı: Sorumluları aklayıp davadan çekildiler!

Depremin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçse de deprem davalarında skandalların sonu gelmiyor. Hazırlanan yeni bilirkişi raporlarıyla, yıkımdan ve can kayıplarından sorumlu tutulanlar birer birer aklanıyor. 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey sitesinde de yıkımın ana sorumlularını aklayan yeni bilirkişi heyeti davadan çekilme talebinde bulundu.

Maraş merkezli 6 Şubat depreminde Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Sait Bey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı.

YARGILAMA SÜRERKEN YENİ RAPOR

Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, "A blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirilmiştir. Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma sonunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda göre, sadece Hasan Çam asli kusurlu bulundu.

SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE EDİLDİLER

Raporun ardında Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da yapı denetim firması yetkilisi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

Tüm bunların yanında bir de bilirkişi heyeti mahkemeye verdiği dilekçede, raporu hazırlarken büyük emek harcadıklarını ifade ederek 20’şer bin TL ek bilirkişi ücreti talep etti.

LİNÇ KAMPANYASIYMIŞ

Ancak bu skandallar zincirini BirGün’ün 7 Ağustos tarihinde "Bilirkişi değil aklama heyeti!" başlığıyla haberleştirmesinin ardından yeni raporu hazırlayan bilirkişi heyetinin üyeleri "linç kampanyasına maruz kaldıklarını" iddia ederek, "Tarafsız ve bağımsız şekilde çalışma koşullarının ortadan kalktığı" gerekçesiyle dosyadan çekilme talebinde bulundu.