“Fragmanlar” genç sanatçıları Tophane-i Amire’de buluşturdu

İVA Sanat tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde hayata geçirilen “Fragmanlar” projesinin lansmanı Tophane-i Amire’de gerçekleştirildi. Genç sanatçıların farklı disiplinlerde ürettikleri eserleri bir araya getiren proje kapsamında seçilen çalışmalar, 24 Mayıs Pazar gününe kadar sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

Duayen bir sanatçının eserinden seçilen küçük bir fragmanın, bütünden bağımsız biçimde yeni anlamlar üretme potansiyeline odaklanan “Fragmanlar”, kolektif üretim süreciyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla hazırlanan proje; resimden dijital sanata, farklı ifade biçimlerini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Açılışta konuşan İVA Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, projenin genç sanatçılar için bir açık çağrı olarak tasarlandığını belirtti. Aydın, “Sanat alanında ilerlemek için mücadele veren öğrencilerimizle birlikte ilerleyebilmek adına Fragmanlar’ı bir açık çağrı projesi olarak başlattık. Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinde farklı sanat dallarında eğitim gören öğrencilerimizden çokça başvuru aldık. Mimar Sinan’ın hocalarıyla birlikte çok katmanlı seçkiyi hazırladık. Fragmanlar, tek bir parçanın ne kadar farklı biçimde yeniden düşünülebileceğini gösteren bir proje oldu” dedi.

Projenin çıkış noktasına da değinen Aydın, merkeze alınan fragmanın Türk resim sanatının önemli isimlerinden İbrahim Çallı’nın “Yeşil Elbiseli Kadın” eserinden seçildiğini söyledi. Aydın, “Aynı parçadan doğan tüm bu farklı dünyalar, aslında tek bir eserin içinden çıktı” ifadelerini kullandı.

Projenin genç sanatçılar açısından yeni üretim alanları açtığını vurgulayan Aydın, “Genç üreticiler için yeni alanlar açmaya, onları görünür kılmaya ve üretimlerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Fragmanlar” projesi kapsamında sergide yer alan öğrencilerin eserleri yalnızca fiziksel sergi alanıyla sınırlı kalmayacak. İVA Sanat tarafından öğrencilere özel dijital mağaza oluşturma, eserlerini yayımlama ve satışa sunma imkânı da sağlanacak. Projede yer alan genç sanatçılar için ayrıca özel sanatçı profilleri oluşturulacağı belirtildi.