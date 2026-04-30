Fragmanlar Projesi’ne başvurular başladı

İVA Sanat tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde hayata geçirilen “Fragmanlar” projesi için başvurular başladı.

Duayen bir sanatçının eserinden seçilen küçük bir fragmanın, bütünden bağımsız olarak yeni anlamlar üretme potansiyeline odaklanan kolektif bir üretim süreci sunan “Fragmanlar” projesine başvurular; 5 Mayıs 2026, Salı günü saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Projeye seçilen eserler, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Türkiye’deki tüm üniversitelerin Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Tasarımı / Sahne Dekor ve Kostümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf, Dijital Sanat, Mimarlık ve Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu gibi sanat ve tasarım alanlarında eğitim veren bölümlerinde öğrenim gören, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurularına açık olan projede değerlendirmeler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İVA Sanat yetkililerinden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirilecek.

Jüri tarafından seçilen eserler, 20–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Tophane-i Amire’de düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

GENÇ SANATÇILARA ÇAĞRI

Fragmanlar projesi, aynı kaynaktan çıkan tek bir detayın, farklı öğrencilerin algılarında, sezgilerinde ve disiplinlerinde nasıl bambaşka evrenlere dönüştüğünü görünür kılmayı amaçlıyor. Projede fragman; bir kopya ya da alıntı olarak değil, yaratıcı süreci başlatan bir eşik olarak ele alınacak. Öğrenciler, kendilerine sunulan bu küçük parçadan yola çıkarak, kendi ifade dilleri ve üretim biçimleri doğrultusunda özgün işler üretecek.

Proje, genç sanatçılara eserlerini sergileme, görünürlük kazanma ve profesyonel bir üretim sürecinin parçası olma imkanı sunacak.

Fragmanlar projesine başvurular, kurumsal@ivasanat.com adresine e-posta yoluyla yapılabilir.