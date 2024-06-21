Francis Ford Coppola imzalı 'Megalopolis'in vizyon tarihi belli oldu

Dünyanın önde gelen yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın 77'nci Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapan yeni filmi "Megalopolis"in vizyon tarihi belli oldu.

Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın yeni filmi "Megalopolis" filmi, sonbaharda izleyiciyle buluşacak.

"Megalopolis"in dağıtım haklarını satın alan şirket, filmin ABD'de 27 Eylül'de vizyona gireceğini duyurdu.

Yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu eden filmin başrollerinde Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman gibi isimler yer alıyor.