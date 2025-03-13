Franciscus, Papalığının 12. yıl dönümünü hastanede karşıladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, papalığa seçilmesinin 12. yıl dönümünü, bir süredir solunum yollarından geçirdiği hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü hastanede karşıladı.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 28 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan kaynakları basına açıklama yaptı.

Buna göre, Papa bugün solunum fizyoterapisine devam etti.

Papa'nın ayrıca geceleri invaziv olmayan mekanik ventilasyon, gündüzleri de gün boyunca yüksek akımlı oksijen desteği almayı sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca bugün papa seçilmesinin 12. yıl dönümü olması dolayısıyla Papa Franciscus için doktor ve hemşireler tarafından pasta kesildiği bilgisi verildi.

Papa Franciscus, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Papalık Seçimi) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilmişti.

Papalıkta 12. yılını dolduran Papa Franciscus, bu süre zarfında 65'ten fazla ülkeyi ziyaret ederken, Vatikan'da reform niteliğinde adımlar atarak, devlet yönetiminin üst mertebelerine kadınları getirdi. Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin başını ağrıtan cinsel istismar hadiselerine karşı bazı adımlar atsa da mağdurlar tarafından daha fazlasını yapmamakla eleştirildi.

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.