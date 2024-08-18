Francois Ciccolini: “Teknik hata yaptık ve rakip bizi cezalandırdı”

Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini, Iğdır FK maçının ardından, “İlk 20 dakika iyi bir oyun sergiledik ama sonrasında teknik hata yaptık ve rakip bizi cezalandırdı” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor, deplasmanda oynadığı Iğdır FK’ya karşı 6-1 skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini, “İlk 20 dakika iyi bir oyun sergiledik ama sonrasında teknik hata yaptık ve rakip bizi cezalandırdı. Sonrasında oyundan düştük. Karakter gösteremedik, tecrübeli bir rakibe karşı oynuyorduk. İyi oyuncuları vardı, karakter gösterip oyundan düşmememiz gerekiyordu. Maalesef oyundan düştük ve sonucunda böyle bir skorla karşılaştık” şeklinde konuştu.