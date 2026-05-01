Frankfurt'ta binlerce gençten "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşü
Almanya’nın Berlin ve Frankfurt kentlerinde 1 Mayıs kutlamalarının ardından binlerce gencin katılımıyla "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşleri düzenlendi. Frankfurt'un Gallus semtindeki eylemlerde Filistin, Küba ve İran bayrakları taşınırken Filistin lehine sloganlar atıldı.
Almanya’da 1 Mayıs kutlamalarının ardından çoğunluğu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi, Berlin ve Frankfurt’ta “Devrimci 1 Mayıs” yürüyüşü düzenledi.
Frankfurt'un göçmen nüfusunun yoğun olduğu semtlerinden Gallus'taki "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşünde Küba, Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, “Viva, viva Palestina” (yaşasın Filistin) sloganları attı.
Frankfurt'ta binlerce gençten "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşü— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026
Gallus semtindeki eylemlerde Filistin, Küba ve İran bayrakları taşıyan gençler “Viva, viva Palestina” (yaşasın Filistin) sloganları attıhttps://t.co/wZRUoqzR7H pic.twitter.com/tRoPUX1Yro
Akşamki yürüyüşler yüzlerce polisin görevlendirildiği geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.