Frankfurt'ta binlerce gençten "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşü

Almanya’nın Berlin ve Frankfurt kentlerinde 1 Mayıs kutlamalarının ardından binlerce gencin katılımıyla "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşleri düzenlendi. Frankfurt'un Gallus semtindeki eylemlerde Filistin, Küba ve İran bayrakları taşınırken Filistin lehine sloganlar atıldı.

Dünya
  • 01.05.2026 20:48
  • Giriş: 01.05.2026 20:48
  • Güncelleme: 01.05.2026 20:58
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraflar: BirGün

Almanya’da 1 Mayıs kutlamalarının ardından çoğunluğu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi, Berlin ve Frankfurt’ta “Devrimci 1 Mayıs” yürüyüşü düzenledi.

Frankfurt'un göçmen nüfusunun yoğun olduğu semtlerinden Gallus'taki "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşünde Küba, Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, “Viva, viva Palestina” (yaşasın Filistin) sloganları attı.

Akşamki yürüyüşler yüzlerce polisin görevlendirildiği geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

