Frankfurt'ta festivalin açılış filmi 'Mucize Aynalar'

24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Aziz Nesin'in kaleminden çıkan Mucize Aynalar filmiyle başlayacak. Festivalde usta oyuncular Erkan Can, Derya Alabora ve Mehmet Kurtuluş yaşam boyu onur ödülü verilecek. Yeşilçam'ın değişmez isimleri Aliye Rona, Avni ve Belkıs Dilligil ise vefa ödülü ile anılacak.

FRANKFURT

Kültürler Arası Transfer Derneği'nin 02 -07 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlediği 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali ( (FTFF) açılış filmi 'Mucize Aynalar' olacak.

Tolga Örnek'in yönettiği, başrollerde ise Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum ile Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı "Mucize Aynalar", Aziz Nesin'in altı farklı öyküsünü birbiriyle iç içe geçmiş şekilde harmanlayarak günümüze aktarıyor.

Festival kapsamında düzenlenen Altın Elma yarışmalarına katılacak filmler de belirlendi. Uzun metrajlı film dalında "Açık Kapılar Ardında", "Aniden", "Bir Gün 365 Saat", "Cam Perde", "Karganın Uykusu", "LCV", "Sanki Her Şey Biraz Felaket", "Son Akşam Yemeği", "Yüzleşme" prestijli Altın Elma Ödülü için yarışacak.

Hüseyin Sıtkı’nın başkanlığında gerçekleşecek festivalin bu yılki Türkiye proje ortağı "Kültürlerarası İş birliği ve Diyalog Derneği (KADİM)" mottosu ise “Şiddet ve Sinema” oldu. 3 Haziran’da düzenlenecek açılış töreninde, ödüller sahiplerini bulacak. Vefa ödülünü aile adına Çiçek Dilligil alacak. Festival, Boran Kuzum, Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Gülper Özdemir, Mehmet Özgür, Murat Şeker, Onur Tuna, Hakan Haksun, Özay Fecht ve Şebnem Schaefer gibi ünlü isimleri ağırlayacak.

YAŞAM BOYU ONUR VE VEFA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Festivalin yaşam boyu onur ödülleri ve vefa ödülü de sahiplerini bulacak. Usta oyuncular Erkan Can, Derya Alabora ve Mehmet Kurtuluş Frankfurt Türk Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülürken, Yeşilçam’ın değerli sanatçıları Aliye Rona, Avni ve Belkıs Dilligil ise Vefa Ödülü ile onurlandırılacak.

ALMAN SİNEMACILAR JÜRİDE

Festival kapsamında düzenlenen Altın Elma uzun metrajlı, kısa ve belgesel film yarışmalarında ödülleri de sahiplerini bulacak.

Bu yılki festivalin jüri üyeleri, sinema dünyasında saygınlığı ve uzmanlığı ile tanınan isimlerden oluşuyor. Kısa film, belgesel ve uzun metraj kategorilerinde görev alan jüri üyeleri, sinema sanatına olan katkıları ve yenilikçi bakış açıları ile öne çıkıyorlar.

Festivalin ana jürisinde Almanya'dan sinemacılar da yer alıyor. Jüriler şu şekilde oluştu:

Kısa Film Jürisi: Gülçin Willhelm, Nicole Werth, Paula Laier

Belgesel Film Jürisi: Aydın Orak, Feride Çetin, Merve Kuş Mataracı

Uzun Metraj Jürisi: Özay Fecht, Klaus-Peter Roth, Brigitte Kramer, Susanne Jager, Erika Surat Andersen.

Festivalin yarışma kategorilerinde hem Türkiye'den hem de Almanya'dan gelen filmler yer alıyor. İşte kategorilerine göre bu yılın finallerine kalan filmleri:

Uzun Metraj: "Açık Kapılar Ardında", "Aniden", "Bir Gün 365 Saat", "Cam Perde", "Karganın Uykusu", "LCV", "Sanki Her Şey Biraz Felaket", "Son Akşam Yemeği", "Yüzleşme"

Belgesel Filmler: "Beyaz Dağın Çocukları", "Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri", "Beş Şehir: Ankara", "Oyun Bitti", "Ben Onların Peşindeyim", "Közüngü", "Anlatsam Film Olur", "Rodakis'i Ararken", "Daralma", "Iska", "Duvar", "Bakmadan Geçemediklerim", "Ceviz'in Altında"

Kısa Film - Türkiye : "Gözlerin", "Hayallerin Ötesinde", "Hayırlı Olsun Ziyareti", "Magus Baba'nın Mavi Maymunu", "İnsan Örtüsü", "Ben Sen O Biz Siz Onlar", "Tempus", "Yüzyüze", "Çamaşır İpi", "Kuşlar İşer Mi?", "Onlar İçin İmroz"

Kısa Film- Almanya: "Haymatlozigkeit", "Inside the Box", "Holy Fire", "Celluloid", "Amygdala", "Papilio", "Voi", "Greenhouse Studies", "Aida"

12 KENTTE ETKİNLİKLERİ OLACAK

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Rhein Main Bölgesi'nde Frankfurt ve Offenbach'ın yanı sıra Wiesbaden, Erlenbach, Langen, Rodgau, Rödermarkt, Ober Rahmstadt, Mühlheim Am Main, Ginsheim Gustavsburg. Höcht im Odenwald kentlerinde film gösterimi ve etkinlikler gerçekleştirecek.

Film gösterimi ve etkinlikler, sinema, tiyatro, okul, kilise, sivil toplu örgütü lokali, yaşlılar yurdu ve cezaevi gibi farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.