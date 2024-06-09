Frankfurt'ta festivalin kazananı: "LVC - Lütfen Cevap Veriniz"

Frankfurt Türk Film Festivali'nde Altın Elmalar sahiplerini buldu. Festivalin en iyi filmi seçilen “LCV – Lütfen Cevap Veriniz”, en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerinin de sahibi oldu.

FRANKFURT

24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde uzun metrajlı, kısa, belgesel filmler yarışmalarında Altın Elma ödülleri sahiplerini buldu.

Festivalin uzun metrajlı en iyi filmi "LCV- Lütfen Cevap Veriniz", en iyi erkek oyuncu Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu ve en iyi kadın oyuncu ise Melisa Şenolsun seçildi. Aile içi cinsel istismarı konu alan “1 Gün 365 Saat” belgesel filmin yönetmeni Eylem Kaftan da en iyi yönetmen ödülünü aldı.

FİLMLER 11 KENTTE GÖSTERİLDİ

Kültürler Arası Transfer Derneği'nin Hüseyin Sıtkı başkanlığında 24.'sünü gerçeleştirdiği Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali sürecinde Frankfurt ve Rhein Main bölgesindeki on kentte 50'nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metraj film gösterildi. Yıldan yıla artan kalitesi ve zengin içeriği ile dikkat çeken festival, Türk ve Alman sinemaseverleri bir araya getirerek iki ülke arasında kültürel bir köprü kurma amacı taşıyor.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı Müsteşarı Christoph Degen, ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in konuşma yaptığı ödül gecesinde, Festivalin Türkiye Proje Ortağı Kültürlerarası İşbirliği ve Diyalog Derneği (KADİM) Başkanı Taha Feyizli, oyuncular Onur Tuna, Ushan Çakır, Gülper Özdemir, Özay Fecht, Mehmet Kurtuluş , Yönetmen Murat Şeker, Eylem Kaftan, Kaan Arıcı, İsmet Kurtuluş, Emre Budak, Senarist Hakan Haksun, Kuratör Aygün Selvitopu, Serap Gedik, Mahiye Sabuncuoğlu ve Caner Ural da yer aldı. Ödül töreninin sunucusu ise Şebnem Schaffer ve Eray Yasin Işık oldu.

MEHMEK KURTULUŞ'A ONUR ÖDÜLÜ

24. Festivalin “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, sanatçılar Erkan Can ve Derya Alabora'ya açılış gecesinde verilmişti. 2022 yılından bu yana Türk asıllı Alman oyunculara da verilen ödülü bu yıl alan isim ise Türk ve Alman sinemasının sevilen oyuncusu Mehmet Kurtuluş oldu. Mehmet Kurtuluş, “Hüseyin Sıtkı ve festivalin perde arkasında yer alan ve emek veren tüm ekibe teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

HÜSEYİN SITKI: HER FİLM BÜYÜK DEĞER

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı kapanış konuşmasında, festivalde gösterilen tüm eserlerin ve performansların her biri büyük bir değere sahip olduğunu dile getirdi. Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı Müsteşarı Chistoph Degen de festivalin her geçen yıl kendini yenilediğini ve büyüdüğünü söyledi.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer görev süresi boyunca festival için eliden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, “Her zaman daha iyisi mümkün, bu yüzden bu seneki festivalin başarılarıyla yetinmeyip gelecek yıl 25’inci festivalde çok daha iyi bir festivalle karşınıza çıkmalı diye düşünüyorum. O bakımdan Festival Başkanı Sevgili Hüseyin Sıtkı’yı ve festivalde emeği geçenlere, bugün burada Türkiye’den gelerek bizimle beraber olan dostlarımıza sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor, bun festivalin çok uzun ömürlü olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ödül gecesi sonunda izleyicilere en iyi film ödülünü kazanan "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi gösterildi.

24. Frankfurt Türk Film Festivali Altın Elma yarışmalarının kazananları şu şekilde belirlendi:

>> En İyi Kısa Film (Türkiye): "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu

>> En İyi Kısa Film (Almanya): "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn

>> En İyi Belgesel: "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz

>> En İyi Müzik: "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic

>> En İyi Senaryo: "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka

>> En İyi Görüntü Yönetmeni: "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu

>> En İyi Erkek Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu

>> En İyi Kadın Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun

>> En İyi Yönetmen: "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan

>> En İyi Film: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı