Frankfurt'ta ilk ödüller sahiplerini buldu

24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, film gösterimleri ve ödül töreniyle başladı. Festivalde Dilligil Ailesi, Erkan Can ile Derya Alabora'ya ödüller verildi.

BirGün / FRANKFURT

Frankfurt Kültürler Arası Transfer Derneği'nin Hüseyin Sıtkı başkanlığında 24’cüsü gerçekleştirdiği Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, ödül töreni ve FilmForum Hochst ve Frankfurt Türk Konsolosluğu Kültür Merkezi' ndeki film gösterimleriyle başladı.

İlk gün etkinliği olarak FilmForum Höchst'te yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği “Kuru Otlar Üstüne” adlı film büyük ilgi görürken, Frankfurt Kültür Merkezi’ndeki gösterimde belgesel dalında yarışan "Közüngü", "Bakmadan geçemediklerim" ve "Beyaz Dağın Çocukları" adlı filmler izleyici ile buluştu.

ÖDÜLÜ AİLESİ ADINA ALDI

Frankfurt CineStar Metropolis sinemasında gerçekleşen açılışta 2024 yılının vefa ödülü, Yeşilçam'a damgasını vuran Dilligil Ailesi adına tiyatro sanatçısı Çiçek Dilligil’e takdim edilirken, Erkan Can ve Derya Alabora da yaşam boyu başarı ödülleriyle onurlandırıldı. Avrupa’nın A Plus film festivallerinden Frankfurt Film Festivali'nin açılış törenine Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Türkmenistan Frankfurt Konsolosu Myrat Ozbekbayev ile Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel de yer aldılar.

Sanatçı Çiçek Dilligil, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın takdim ettiği sinema ve tiyatro dünyasının önemli isimleri annesi Belkıs Dilligil, babası Avni Dilligil ve halası Aliye Rona adına verilen Vefa Ödülü’nü alırken duygusal anlar yaşadı. Deneyimli sanatçı Çiçek Dilligil, sahneye çıkmanın kendisine her zaman iyi geldiğini de dile getirdi.

ERKAN CAN: ÖDÜLÜ GURURLA TAŞIYACAĞIM

Törende Erkan Can ve Derya Alabora’ya da yaşam boyu başarı ödülleri teslim edildi. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’den yaşam boyu onur ödülünü alan Erkan Can, “Kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bana bu ödülü layık gördüğünüz için gururla taşıyacağım, sağ olun” şeklinde konuştu.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef ise takdirlerini ve başarı dileklerini belirterek oyuncu Derya Alabora’ya yaşam boyu onur ödülünü verdi. Alabora, “Bunca yıldır sahnelerde ve kamera önünde olmamıza rağmen burada bu ödülü almak beni heyecanlandırdı. Bir festivali 24 yıl devam ettirmek gerçekten zorlu bir görev ama bugüne kadar başarıyla devam eden bu festivale emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BOZKURT, KUZUM VE ÖRNEK SEYİRCİLERLE BULUŞTU

Ödül töreninin ardından, senaryosu Aziz Nesin'in öykülerinden oluşan "Mucize Aynalar" filminin yönetmeni Tolga Örnek ile filmin oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Boran Kuzum izleyicilerle buluştu. Yönetmen Tolga Örnek, filmin Aziz Nesin hikayesi olduğunu ve hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanları anlattığını belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen ödül töreni, Türkiye'den gelen sinema ve tiyatro sanatçılarına gösterilen büyük ilgiyle dikkat çekti. İzleyiciler, sanatçılarla bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali uzun metrajlı, kısa ve belgesel film yarışmalarında Altın Elma ödülleri de sahiplerini bulacak. Festivalin programı ve etkinliklerine internet sayfası www.turkfilmfestival.de ve sosyal medya hesaplarından @turkfilmfestivalifrankfurt adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.