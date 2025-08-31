Frankfurt’ta binlerce kişi Gazze için yürüdü: "Soykırımı durdurun"

Almanya’nın Frankfurt kentinde Filistin’e destek amacıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 11 bin kişi katıldı. “United 4 Gaza – Soykırımı Durdurun” sloganıyla yapılan yürüyüş, Avrupa Merkez Bankası yakınındaki Hafenpark’ta başladı, şehir merkezinden geçerek Goetheplatz’da sona erdi.



Organizatörler 5 bin kişinin katılımını beklediklerini açıklarken, polis sayıyı 11 bin olarak duyurdu. Frankfurt Belediyesi’nin gösteriyi “potansiyel antisemitik” olduğu gerekçesiyle yasakladığı, ancak mahkemenin, ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğunu belirterek yürüyüşe izin verdiği kaydedildi.

Gösteri büyük ölçüde olaysız geçerken, maske yasağını ihlal edenler hakkında işlem yapıldı, bazı yasaklı sembollere ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen bayraklara el konuldu.

Polis ayrıca bir konuşmacının, Holokost’u ve Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısını küçümseyen ifadeler kullandığını belirterek gözaltına alındığını açıkladı.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"

Frankfurt Emniyet Müdürü Stefan Müller, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığını vurgulayarak, “Antisemitizme ya da nefrete karşı sıfır tolerans göstereceğiz” dedi.



Yürüyüş sırasında Berliner Caddesi başta olmak üzere birçok yol trafiğe kapatıldı. Katılımcılar “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Filistin özgür olacak”, “Çocuklar ölmesin” sloganları attı.



Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sert şekilde eleştirilirken, uluslararası topluma saldırıların durdurulması ve Filistin topraklarındaki işgalin son bulması çağrısı yapıldı.