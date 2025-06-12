Frankfurt’ta Cumhuriyet notaları yankılanıyor

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. yaşını kutlarken sinema tutkusunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 13-18 Haziran arasındaki festivalin resmi açılışından önce, 13 Haziran’da Türk ve Alman sinema çevrelerinin buluşacağı özel bir resepsiyon düzenlenecek.

Festivalin açılış gecesi, Türk sinemasına emek veren usta isimlere duyulan saygının ve vefanın sahneye taşındığı özel bir törene ev sahipliği yapacak. 14 Haziran akşamı sinema sanatına değerli katkılarda bulunmuş isimlere Onur ve Vefa Ödülleri takdim edilecek

Aynı gece, festivalin açılış filmi olarak izleyiciyle buluşacak “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan müzikal anlatımıyla festivalin duygusal ve tarihî tonunu belirleyecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği filmin başrol oyuncusu Salih Bademci, açılış gecesinde Frankfurtlu sinemaseverlerle bir araya gelerek özel gösterime katılacak. 13 ve 18 Haziran tarihlerinde Frankfurt ve Rhein-Main Bölgesi’ndeki 12 şehirde başlayacak film gösterimleri, atölyeler ve kültürel etkinliklerle bölge adeta sinema ile nefes alacak.