Frankfurt’tan İmamoğlu ve arkadaşlarına destek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Frankfurt’taki yeni ofisi Türkiye’deki demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesine yurt dışından coşkulu destek-dayanışma mesajları ve sloganları eşliğinde açıldı.

Kentin büyük semtlerinden Bockhenheim’ın en işlek kavşaklarından birine bakan ofisten asılan dev “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartıyla da Frankfurt’luların dikkati çekildi.

Çoğunluğunu kadınlar ve gençlerin oluşturduğu çok sayıda CHP üyesi ve taraftarının katıldığı açılış törenine katılan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, “Ekrem İmamoğlu demokrasiyi temsil ediyor. Onu unutmuyoruz, unutmayacağız. Onun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ve Almanya’dan politikacıların bizzat ya da video mesajlarıyla katıldığı törende konuşan politikacılar ile burada “CHP Almanya Birlikleri Federasyonu” adı altında faaliyet gösteren CHP yurtdışı örgütlenmesinin temsilcileri iki ülkenin kardeş sosyal demokrat partileri arasındaki işbirliği ve birlikteliğin daha da güçlü bir biçimde süreceğini vurguladı.

Açılışta CHP’nin kardeş partisi SPD’yi (Almanya Sosyal Demokrat Partisi), hepsi de göçmen kökenli politikacılar temsil etti. Frankfurt’un Suriye kökenli bir göçmen aileden gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, kenti başkent Berlin’deki Federal Meclis’te temsil eden milletvekillerinden, Kamerun kökenli bir göçmen aileden gelen Armand Zorn ve Hessen Eyalet Meclisi’nin en kıdemli milletvekillerinden Turgut Yüksel, “Türk – Alman dostluğunu demokratik değerler temelinde yükseltme” çağrısında bulundu.

Törene Türkiye’deki bir parti toplantısı nedeniyle bizzat gelemeyen, Frankfurt’un kardeş şehri Eskişehir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin video mesajıyla, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de bizzat katıldı. Konuşmasında gençliğin Türkiye’deki “19 Mart darbesi”nden sonra yükselen demokrasi ve özgürlük mücadelesindeki önemli rolüne dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, “Gençler hepimize direnmeyi, ülkeden umudu kaybetmememiz gerektiğini öğretti. Türkiye’yi yeniden kuruluş ayarlarına döndüreceğiz!” dedi.

Esila Ayık

Törende CHP’nin yurtdışı örgütlenmesi adına konuşan Almanya Birlikleri Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve CHP Frankfurt Başkanı Ercan Birlik de yeni ofisin birlikte düşünmek, üretmek ve hem Almanya’da, hem de Türkiye’de demokrasiyi güçlendirmek için bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

CHP’nin yeni ofisi açılırken buraya yürüyerek 10-15 dakika uzaklıkta devam eden Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı da devam ediyordu ve bu açılış töreni de aynı zamanda yazarı ve yayıncısının katıldığı, Türkiye’de satış rekorları kıran bir kitabın tanıtımı etkinliğine ev sahibi oldu. Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sürecine öncesine kadarki yaşamı ve mücadelesini içeren “Millete Emanet” kitabının yazarı, gazeteci Yavuz Oğan ile Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon da konuklar arasındaydı.

Satış gelirleri 19 Mart sürecinde tutuklanan öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacak olan kitaba büyük ilgi oldu. Birçok kitapsever kitabın dağıtıldığı standdaki bağış kutusuna satış bedelinden daha fazla para koyarak tutuklu öğrencilerle dayanışmaya destek verdi. Okurlarıyla biraraya gelen, kitaplarını imzalayan Oğhan, Türkçe bilen arkadaşlarından destek alarak okuması dileğiyle Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Josef’e de bir kitabını armağan etti. Oğhan, törende yaptığı konuşmada da bunu takip edecek olan ikinci kitabın da özgürlükleri geri kazanma sürecini içermesini umduğunu söyledi.

Türkiye’deki protesto eylemleri sırasında “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanan ve ağır rahatsızlığıyla ilgili doktor raporlarına rağmen bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan ve üniversite öğrenimini sürdürdüğü Belçika’ya dönen Esila Ayık da törende bir konuşma yaptı. Tutukluluğu Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nda da gündeme gelen Ayık, hem kendisinin, hem de tutuklanan diğer öğrencilerin karşılaştığı baskı ve haksızlıkları anlattı.

Açışlık töreni halk müziğe sanatçısı Aysun Er ve arkadaşlarının konseriyle devam etti.