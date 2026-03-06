Frankofon Film Festivali başladı

Institut français'in hazırladığı ve Fransızca konuşulan bölgelerden filmlerin gösterildiği ‘Frankofon Film Festivali’ 2026 edisyonu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde sinemaseverlerle buluşuyor. Fransa, İsviçre, Belçika, Kanada ve Lüksemburg büyükelçilikleri işbirliğiyle düzenlenen festival, 19 şehirde, 30 farklı mekânda gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında Türkiye'de henüz vizyona girmemiş 13 uzun metrajlı ve 4 kısa metrajlı film beyaz perdeye yansıyacak. Gösterimler İstanbul'da Institut français, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Sinematek/Sinema Evi Kadıköy, İBB Beyoğlu Sineması, Atlas 1948 ve Biletinial Torun Center sinemalarında gerçekleştirilecek.

Festival bu edisyonunda kadın temsiline odaklanıyor. Seçkide yer alan filmlerin yaklaşık yüzde 45'i kadın yönetmenler tarafından çekildi. Yönetmen Agnes Varda'nın klasiklerinden ‘L'une chante, l'autre pas’ filminin restore edilmiş versiyonu İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas 1948’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel gösterimiyle izleyicinin karşısına çıkacak. Programda ayrıca Emma Benestan'ın yönettiği ‘Animale’, Nabil Ayouch'un ‘Everybody Loves Touda’, Jean-Marie Larrieu ve Arnaud Larrieu'nun ‘Le Roman de Jim’, David Oelhoffen'in ‘Le quatrieme mur’, Olivier Meys'in ‘L'ete de Jahia’ ve Amelie Bonnin'in ‘Partir un jour’ filmlerinin de aralarında olduğu zengin bir seçki izleyicileri bekliyor. İstanbul'da 29 Mart, İzmir'de 15 Mart, Ankara'da ise 13 Mart'ta kadar gösterimler devam edecek.

Programı incelemek için tıklayınız:

https://www.ifturquie.org/wp-content/uploads/2026/02/FFF2026_IST_flyerA5_02.03.pdf