Frankofon filmler İstanbul’da

Emrah KOLUKISA

Covid-19 salgını sonrası bir türlü istediği randımana kavuşamayan sinema salonları gitgide dünya sinemasından uzaklaşıyor ve Hollywood ile Yeşilçam arasında esrik bir panik halinde savrularak kendine gelmeye çalışıyor. Yerli sinemanın vizyon imkânı bulan yapımlarının önemli bir kısmı gişe şansı olduğu varsayılan ama açıkçası hiç de arzu edilen hasılatı yapmadığı gibi bir hayli de vasat (ve altı) kalitede filmler; bilmem katılır mısınız. Festivallerden ödülle dönen ‘bağımsız’ nitelikli filmlerse ya hiç salonlara gelemiyor ya da bir, bilemediniz 2 hafta gelip kayıplara karışıyor. Bu aslında uzunca bir süredir böyle ve sürekli bu tespiti yapmaktan da sıkıldık doğrusu.

Konumuza dönecek olursak… Institut Français bir süredir Frankofon Film Festivali başlığı altında ‘niche’ bir etkinlik düzenliyor ve Frankofon olarak addedilen ülkelerin sinemalarından örneklerle, Fransız ortak yapımı filmlerden bir seçkiyle sinemaseverlere farklı bir mönü sunuyor. Bu yıl, yani sinemanın 130’uncu yaşının kutlandığı 2025’te, Frankofon Film Festivali Türkiye’nin 16 şehrini geziyor.

15’i uzun metraj, 4’ü kısa metraj olmak üzere 19 filmin izleyiciyle buluşacağı etkinliğin bir özelliği de bu filmlerin hiçbirinin henüz ülkemizde vizyona çıkmamış olması. 23 Mart’a kadar İstanbul’da Taksim’deki Institut Français ile Beyoğlu Sineması salonlarında gösterimlerin düzenleneceği festivalin uğrayacağı diğer kentler ise şöyle: Ankara, İzmir (Merkez ve Bergama), Bursa, Balıkesir (Ayvalık ve Bandırma), Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kırklareli (Lüleburgaz), Mersin, Mardin, Muğla. Her ilde tüm filmlerin gösterilmediğini ve Institut Français’nin resmi internet sitesinden programı incelemeniz gerektiğini belirtelim.

Festival Fransızcayı ve Fransızca konuşan ülkelerin kültürlerini tanıtmayı amaçlıyor. Bu çerçevede düşündüğünüzde gişe filmlerinden ziyade daha bağımsız karakterli ve kültürel çeşitliliğin öne çıktığı bir seçkiden söz edildiğini takdir edersiniz. Örneğin Leonor Serraille’ın imzasını taşıyan ve Fildişi Sahili’nden Paris’e gelen iki çocuklu bir annenin yaşadıklarına odaklanan “Un Petit Frère” ya da Noémie Merlant’ın yönettiği ve Marsilya’da aynı evi paylaşan üç kadının korku-komedi türündeki maceralarını anlatan “Les Femmes au Balcon” adlı filmleri listedeki Fransa yapımı filmler arasında göze çarparken, Romanya-İsviçre ortak yapımı “Saptamana Mare” Romanya’nın küçük bir köyünde geçen bir hesaplaşma öyküsünü, Kanada-Lüksemburg ortak yapımı “Kanaval” ise Haiti’den Kanada’ya göç eden bir anne ve oğlunun hikâyesini anlatıyor.

Böyle bir seçki de, Institut Français’nin Görsel - İşitsel Kültür Ataşesi Florent Signifredi’nin etkinliğin basın toplantısında da vurguladığı gibi, “Festival yaratıcılığın, sanatsal ifadenin ve kültürlerarası diyaloğun bir kutlaması” oluyor kaçınılmaz olarak.

Florent Signifredi, program hakkında ayrıntılar da verdiği toplantıda, “Festivalde Türkiye’de daha önce görülmemiş ve sinemaseverler ile Frankofonların ilgisini çekeceğini umduğum filmler yer alıyor: Cannes’da Acid bölümünde gösterilen “La Voie Royale”, hırs ve benlik arayışı üzerine sürükleyici bir düşünce sunuyor. Toronto’da (TIFF) beğeni toplayan ve Namur Festivali’nde ödül kazanan “Kanaval”, sizi Haiti’nin renklerine ve geleneklerine eşine az rastlanır bir yoğunlukla taşıyor. Locarno Festivali seçkisinden “Les Femmes au Balcon”, kadın dayanışmasının dokunaklı bir portresini çiziyor. Son olarak “Nina et le Secret du Hérisson”, şiirselliği ve şefkatiyle Annecy Festivali’nde izleyicilerin beğenisini kazandı” diye konuştu.