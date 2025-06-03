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Fransa Açık’ta heyecan devam ediyor

Spor
  • 03.06.2025 05:00
  • Giriş: 03.06.2025 05:00
  • Güncelleme: 03.06.2025 05:00
Fransa Açık’ta heyecan devam ediyor
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta Alman Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson, çeyrek finale çıktı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor’un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı. Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD’li Jessica Pegula’yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva’nın (6) rakibi oldu.

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