Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki sivillerin "acil ve engelsiz şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

Macron, Scholz ve Starmer tarafından yayınlanan ortak açıklamada, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısının memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği bildirildi.

Müzakerelere başlanması için "daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikir olunduğu" aktarılan açıklamada, "Gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz, gerilimi azaltmak ve istikrara giden yolu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" ifadesine yer verildi.

Ortak açıklamada, çatışmaların derhal sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, "Gazze halkının acilen ve sınırsız bir şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgede tırmanan gerilimden endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması gerektiği konusunda mutabık olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda özellikle İran ve müttefiklerine bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması fırsatını tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu barış ve istikrar fırsatını tehlikeye atacak eylemlerin sorumluluğunu taşıyacaklardır. Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulus kazançlı çıkmayacaktır."

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.