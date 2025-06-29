Fransa Baro Başkanları Birliği'nden İstanbul Barosu ve Başkan Kaboğlu'na destek

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Paris’te düzenlenen 144 baronun çatı örgütü olan Fransa Baro Başkanları Birliği Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Birliğin ilk kez öngördüğü "Onursal üyelik" statüsü; "cesareti, kararlılığı ve hukuka bağlılığı" nedeniyle İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'na verildi.

Kaboğlu, Paris'te düzenlenen Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye'de hukukun üstünlüğüne yönelik ihlaller, avukatların maruz kaldığı gözaltılar ve kendisi ile baro yönetim kurulu üyelerine yönelik görevden alma süreci"ne değindi.

"Baroların hukukun üstünlüğünü savunma ve insan haklarını koruma görevi olduğunu" belirten Kaboğlu, "Türkiye’nin demokratik hukuk devleti alanındaki kazanımlarının ulusal, bölgesel ve uluslararası önemine" dikkat çekti.

Paris’te yaklaşık bin baro başkanı ve baroların delegeleri Kaboğlu’nun konuşmasını ayakta alkışladı.

Fransa Baro Başkanları Birliği Başkanı Jean-Raphaël Fernandez ve aynı zamanda Birliğin Özgürlükler ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan başkan yardımcısı Justine Devred, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve avukatların bağımsızlık, ifade özgürlüğü ve temel haklara saygı mücadelesine tam ve eksiksiz dayanışma içinde olduğunu söyledi.