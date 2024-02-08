Fransa Başbakanı kürsüdeki konuşmacıyı dinlemedi: Yanındakilere köpek yavrusu fotoğrafı gösterdi

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa Ulusal Meclisi Sosyalist Grup Başkanı Boris Vallaud işçilerin içinde bulunduğu kötü duruma ilişkim konuştuğu sırada bakanlara siyah bir köpek yavrusunun resmini gösterirken görüntülendi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Ulusal Meclis'te konuşma yapıldığı sırada yanında bulunan bakanlara siyah bir köpek yavrusunun resmini gösterirken görüntülendi.

Attal, Fransa Ulusal Meclisi Sosyalist Grup Başkanı Boris Vallaud'un konuşma yaptığı sırada yanındaki bakanlara fotoğraf göstermeyi tercih etti.

Fransa'da yayın yapan Liberation gazetesinin haberine göre, Boris Vallaud, Attal'ın konuşmanın tek kelimesini bile dinlemediğini söyledi.

Vallaud, Attal'a yanındakilerle sohbet etmeyi ya da akıllı telefonuna bakmayı tercih ettiğini gördüğünde sinirlendiğini dile getirerek "Bir dahaki sefere ona soru sorduğumda havlayacağım ve ayaklarımla kulaklarımı kaşıyacağım" dedi.

Ulusal Meclis tarafından yayınlanan görüntülerde Attal, kabine üyeleri Rachida Dati, Prisca Thevenot ve Marie Lebec'e cep telefonunun ekranını gösteriyor.