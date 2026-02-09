Fransa basınında gündem: N'Golo Kante

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, Fransa’da geniş yankı uyandırdı. Fransız basınında yıldız futbolcunun Türkiye’ye transferi ve bunun milli takıma olası etkileri tartışılmaya başlandı.

Fransız spor kanalı L’Équipe’te yapılan değerlendirmelerde, Kante’nin İstanbul’da gördüğü ilgiye dikkat çekildi. Yayında, “Havalimanındaki fotoğraflar, Kante’nin İstanbul’da tam bir yıldız gibi karşılandığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

DESCHAMPS TAKİPTE

Programda bazı yorumcular, bu transferin Fransa Milli Futbol Takımı adına 2026 Dünya Kupası sürecinde önemli etkiler yaratabileceğini savundu.. Bazı katılımcılar, Kante’nin Fenerbahçe’ye gelmesinin teknik direktör Didier Deschamps’ın tercihlerini değiştirmeyeceğini öne sürerek, Deschamps’ın Suudi Arabistan Ligi’ni de yakından takip ettiğini hatırlattı.

Diğer yorumcular ise Kante’nin Süper Lig’de daha rekabetçi ve üst düzey maçlara çıkacak olmasının milli takım açısından olumlu bir gelişme olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Kante’nin, Fenerbahçe’nin sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edeceği maçta forma giymesi bekleniyor. Fransız yıldız, bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.