Fransa, "Bazı Ukraynalı askerler cepheye gitmeden firar etti" iddiasını doğruladı

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'da eğitim alan bazı Ukraynalı askerlerin cepheye gitmediğine ilişkin haberlerin basına yansıması üzerine, "onlarca" askerin firar ettiğini doğruladı.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda hükümetin Ukrayna'ya silah ve askeri eğitim desteği devam ederken, 2 bin 300'ü Fransa'da eğitim alan 4 bin 500 askerden oluşan Ukrayna tugayında "sorunlar" yaşandığı ve bazı askerlerin firar ettiği gündeme geldi.

Ulusal basının Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberlerde, "onlarca" askerin cepheye gitmeden firar ettiği doğrulandı.

FİRAR VAKALARINA CEZA VERİLMİYOR

Savunma Bakanlığı yetkilisi, Fransa'da eğitim alsalar dahi bu askerlerin Ukrayna ordusu komutasında olduklarını, üstelik Fransa'da firar vakalarına ceza verilmediğini kaydetti.

Yetkili, "onlarca" olarak nitelediği firari askerin, ülkede eğitim alan Ukraynalı askerlerin sayısına kıyasla "oldukça az" olduğunu ifade etti.

FİRAR İDDİASI

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Mikhailo Drapaty, bir kısmı Fransa'da eğitim alan askerlerden oluşan Ukrayna tugayında sorunlar yaşandığını ve bu sorunların çözülmekte olduğunu açıklamıştı. Komutan Drapaty, Fransa'da firar eden asker sayısının çok az olduğunu belirtmişti.

Ukrayna'da, 50'si Fransa'daki eğitimler sırasında olmak üzere 1700 askerin cepheye gitmeden firar ettiği haberleri basına yansımıştı.

Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destek veren batılı koalisyon güçleri savaşın başından bu yana Ukraynalı askerleri eğitiyor. Bu eğitimler kapsamında 30'dan fazla ülkede 100 bini aşkın Ukrayna askeri eğitim aldı.