Fransa bugün sandık başında: Seçime yüksek katılım dikkat çekti

Fransa'da vatandaşlar, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Macron'un parlamentoyu feshederek aldığı erken seçim kararıyla, bugün seçimlerin ilk turunda oy kullanıyor. Les Echos gazetesi için yapılan bir ankette, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (RN) bir hafta öncesine göre iki puan daha fazla oy alarak ulusal oyların %37'sini kazanabileceğini gösteriyordu.

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk tur oylaması sürüyor.

Seçimlere katılımın yüksek olması dikkat çekici.

Seçimlere nihai katılım oranının %67,5 ile %69,7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu oran 2022 yılında yapılan seçimlerin ilk turunda %47,7 olarak kayda geçmişti.

Vatandaşların 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirledikleri seçimlerin ilk turunda oylama sürerken, ülkede hareketli bir gün yaşanıyor.

OY VERME MERKEZİNE SALDIRI

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, oy verme işlemleri başlamadan önce Nice'teki bir oy merkezinin açılmasını engellemeye çalışan kişi merkezin başkanına saldırdı.

Olayın ardından yakalanan saldırgan, gözaltına alındı.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, Lyon kentindeki aşırı sol destekçileri, seçim sonucu "ne olursa olsun", oylamanın 20.00'de sonlanmasının ardından kentin Presqu'ile bölgesinde toplanarak gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Lyon'da çok sayıda esnaf, 28 Haziran'dan bu yana, seçim akşamı çıkabilecek olaylara karşı iş yerlerini yağmalamalardan korumak amacıyla barikatlar kurarak önlem aldı.

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik" sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Görev süresi 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin genel seçimleri kazanması durumunda istifa etmeyeceğini "Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir" sözleriyle dile getirmişti.

AŞIRI SAĞ, MECLİS'TE ÇOĞUNLUK SAĞLAYABİLİR

The Guardian'ın haberine göre Les Echos gazetesi için yapılan bir anket, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (RN) bir hafta öncesine göre iki puan daha fazla oy alarak ulusal oyların %37'sini kazanabileceğini gösterirken, BFM TV için yapılan bir başka anket ise aşırı sağcı partinin 260-295 sandalye kazanarak mutlak çoğunluğu elde edebileceğini tahmin ediyor.

Anketlere göre Jean-Luc Mélenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa'sının (LFI) hakim olduğu geniş ama parçalı bir sol ittifak olan Yeni Halk Cephesi (NFP) %28'de ve Macron'un partisi Ensemble etrafında gerçeklesen koalisyon bilinen 'merkezci blok' %20'de kaldı.

Le Pen'in halefi ve RN'nin genç lideri Jordan Bardella, AB karşıtı bazı tutumlarını yumuşatan ve mali sorumluluk sözü verirken partisi mutlak çoğunluğu kazanmadıkça başbakanlık görevini üstlenmeyeceğini söylemişti.