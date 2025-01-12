Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

FRANSIZ askerleri, Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü tahliye etti.

Fransa ile Çad arasındaki iş birliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askerleri Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü tahliye etti.

Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir” dedi.

Törenin ardından, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Abeche Askeri Üssü'nün Çad ordusuna devir teslim anlaşması taraflarca imzalandı.