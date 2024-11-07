Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Amerika' çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluk (AST) zirvesinde, Avrupalıların güvenliklerini sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeleri gerektiğini belirtti.

Macron, AST 5’inci zirvesinde yaptığı açıklamada, AST formatının, Avrupa Birliği’ne (AB) rakip olmadığını ifade etti.

Macron, bu topluluğa üye ülkelerin farklılıkları olsa da ortak çıkarlarının da olduğunu kaydetti.

20. yüzyılda tarihin Avrupalıları ayırdığını söyleyen Macron, “Soru şu; 21. yüzyılda 'Büyük Avrupa’nın' ortak sayfasını yazmak istiyor muyuz? Ben buna derinden inanıyorum. Stratejik ve jeopolitik birliğin burada yazılması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Macron, savaşın Avrupa'ya yeniden döndüğünü dile getirerek Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere atıf yaptı.

"ABD VE ÇİN KENDİ ÇIKARLARININ PEŞİNDE"

Dünyada bir yanda ABD, bir yanda ise Çin şeklinde 2 blok olduğunu belirten Macron, söz konusu 2 ülkenin öncelikle kendi çıkarlarının peşinde olduğunu kaydetti.

DONALD TRUMP YORUMU

Macron, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim görevimiz Donald Trump’ın seçilmesini yorumlamak değil, Amerikan halkı tarafından seçildi ve Amerikalıların çıkarlarını savunacak. Bu, meşru ve doğru bir şey. Mesele şu; Avrupalıların çıkarlarını savunmaya hazır olup olmadığını bilmeliyiz.”

Avrupa'nın çıkarlarını savunmaya çağıran Macron, Avrupa'nın ekonomi, teknoloji ve savunma alanlarındaki seçimlerini başkalarının eline bırakmak istemediklerini ifade etti.

Macron, Avrupa topraklarında barış, refah ve demokratik modellerini kendilerinin ele almasını istediğini ifade ederek “Güvenliğimizi sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeliyiz” dedi.