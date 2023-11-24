Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'u Paris'te ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslar içi başkent Paris'te bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Yoon'un Paris'teki görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kuzey Kore meseleleri dahil uluslararası konuları ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, Elysee Sarayı'ndaki görüşmede Fransa ve Güney Kore liderlerinin, Kiev yönetimine olan desteklerini zamana yaymanın önemi hususunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Macron ve Yoon'un, "Rusya'ya askeri ekipman sağladığı belirtilen" Kuzey Kore'yi şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, iki liderin, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını sürdürmesine karşı diğer ülkelerden daha kararlı tavır göstermelerini istediklerine işaret edildi.

Açıklamada, Macron ve Yoon'un, ülkeleri arasında uzay, sivil nükleer, kuantum ve enerji dönüşümü gibi alanlarla işbirliğini de görüştüğü aktarıldı.

Güney Kore yaklaşık 20 yıldır Avrupa'dan gelen sığır eti konusunda ambargo uygularken açıklamada, Macron'un, Yoon'la görüşmesinde bu ambargonun kaldırmasına yönelik beklentilerini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Kore'nin 1 Ocak 2024'ten itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üye ülkelerden biri olacağı hatırlatıldı.

Paris yönetimi dün, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarını ihlal ederek 22 Kasım'da "balistik füze" denemesi gerçekleştirdiğini ve bunu şiddetle kınadığını bildirmişti.