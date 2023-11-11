Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

Dünya 11.11.2023 00:30 Giriş: 11.11.2023 00:30

Güncelleme: 11.11.2023 01:01 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 10 bini geçerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İsrail'in durması gerektiğine yönelik bir çağrı geldi. Fransa Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı