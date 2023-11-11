Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 10 bini geçerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İsrail'in durması gerektiğine yönelik bir çağrı geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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