Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ’’Suriye’de Kürt savaşçılara sadık kalacağız’’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız büyükelçilerle bir araya geldiği yeni yıl programında yaptığı konuşmada 2025 yılında küresel diplomasi vizyonuna ilişkin mesajlar verdi. Macron, Suriye konusunda, ’’Fransa’nın egemen ve çoğuldu bir Suriye için, başta IŞİD paralı askerleri olmak üzere, terörle mücadele eden Kürtler dahil özgürlük savaşçılarına sadık kalacaktır'' ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin Fransa için merkezi bir öncelik olduğunu söyleyen Macron, İran'ı Ortadoğu'daki "başlıca güvenlik tehdidi" olarak niteledi. ''Tahran'ın hızlanan nükleer programını küresel bir tehdit olduğunu ve dünyanın tehlikeli bir kırılma noktasına yaklaştığı'' yorumunda bulundu.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump hakkında da konuşan Macron, “Donald Trump, Fransa'nın sağlam bir müttefik olduğunu biliyor; küçümsemediği bir müttefik, Avrupa'ya inanan ve transatlantik ilişkiler için net bir hırs taşıyan bir müttefik’’ dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin de Macron, savaşın "hızlı ve kolay bir çözümü" olmadığını söyledi ve ABD’ye Rusya’yı barış müzakereleri için masaya oturmaya ikna etme çağrısında bulundu.

Avrupa'nın ABD’nin savunma teknolojisine bağımlılığını sert bir şekilde eleştiren Macron, Avrupa ülkelerini sanayi kapasitelerini güçlendirmeye davet etti. Macron "Eğer güvenliğimiz için Amerikan sanayi altyapısına bağımlı olursak, hem acı verici hem de suçlu stratejik ikilemlerle karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.