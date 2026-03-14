Fransa'da 102 kentte eylem: Irkçılığa ve polis şiddetine karşı kitleler sokakta

Fransa’da çeşitli kitle örgütleri ve hak savunucularının çağrısıyla; ırkçılık, faşizm ve polis şiddetine karşı Paris, Lille, Marsilya ve Lyon dahil 102 kentte eş zamanlı yürüyüşler gerçekleştirildi. Paris'teki Millet Meydanı’nda (Place de la Nation) bir araya gelen binlerce yurttaş, tarihi Cumhuriyet Meydanı’na (Place de la République) yürüyerek hükümete geri adım atma çağrısında bulundu.

"EMEKÇİLERİN ONURU İÇİN BURADAYIZ"

Yürüyüş boyunca "Irkçılık bir görüş değil suçtur", "Polis şiddetine hayır" ve "Fransız birlikleri Ortadoğu'dan dışarı" yazılı dövizler taşındı. Macron yönetiminin baskıcı politikalarına tepki gösteren kitle, "Macron istemese de emekçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganlarıyla yürüdü.

LİDERLERİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ÖFKE

Eyleme katılan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın durdurulmasını talep ederken; Macron, Trump ve Netanyahu’nun Ortadoğu’yu kana bulayan politikaları protesto edildi. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, bölgeye yönelik emperyalist saldırıların son bulması çağrısı yaptı.

KAYIP YAKINLARINDAN CEZASIZLIK TEPKİSİ

Paris’teki yürüyüşün ön saflarında, devlet şiddetiyle çocuklarını kaybeden aileler yer aldı. 2023'te polis kurşunuyla öldürülen Nahel Merzouk'un annesi Mounia Merzouk, oğluna ateş açan polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanacak olmasına sert tepki gösterdi. Merzouk, "Bu kararı kabul etmiyoruz, hayatım boyunca polis şiddetine karşı mücadele edeceğim" dedi.

2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden Adama Traore'nin ablası Assa Traore ise 10 yıldır süren adalet mücadelesine dikkat çekerek, "Fransa'da yapısal bir ırkçılık var. Adalet ve eşitlik için yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.