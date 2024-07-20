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Fransa'da 12 vilayette "turuncu alarm" verildi

Fransa'da 12 vilayette fırtına uyarısı yapıldı. "Turuncu alarm" verilen vilayetlerde, dolu ve yoğun yağışların eşlik edeceği kuvvetli fırtınaların güneyden kuzeye bölgeyi etkisi altına alacağı belirtildi.

Dünya
  • 20.07.2024 10:50
  • Giriş: 20.07.2024 10:50
  • Güncelleme: 20.07.2024 10:56
Kaynak: AA
Fransa'da 12 vilayette "turuncu alarm" verildi
Fotoğraf: AA

Fransa'nın kuzeydoğusundaki 12 vilayette fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, öğleden sonra ve akşam saatlerinde ülkenin kuzey vilayetlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteo France'tan yapılan açıklamada, "dolu ve yoğun yağışların eşlik edeceği kuvvetli fırtınaların" güneyden kuzeye bölgeyi etkisi altına alacağı belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki 12 vilayette fırtına nedeniyle alarm seviyesi "turuncuya" çıkarıldı.

Turuncu alarm verilen vilayetler arasında, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube, Cote-d'Or, Yonne, Nievre, Cher, Saone-et-Loire, Loire, Puy-de-Dome ve Allier yer aldı.

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